Safranbolu'da mozaik sanatı yaşatılıyor

Safranbolu'nun kalabalık mahalleleri arasında yer alan Emek Mahallesi'nde bulunan şubede kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından modern eğitimlere kadar çeşitli branşlarda kurs eğitimleri alıyor. Hatice Çetinkaya tarafından verilen ‘'Cam Mozaik''kursunda kursiyerler göz dolduran eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin, sanatsal mozaik tekniğine uygun kompozisyon oluşturması, mozaik panoya uygun desen çizme ve çizdiği deseni renklendirme işlemlerini yapması, dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları gibi teknik bilgilerin aktarıldığı kursta, kursiyerler ışıltılı ürünler elde ediyor.

Mesleki yeterliklerini kazananların, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışma imkanı bulabileceklerini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kursiyerlerimiz kurslarda boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra meslekte ediniyorlar. Kurs bitiminde aldıkları eğitimle kendi ev ve işyerlerinde üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sağlama imkanı bulabiliyorlar'' ifadelerini kullandı.