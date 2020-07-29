Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Belediye Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda, bayram için yapılan hazırlıklar ve normalleşme döneminde kurban kesimi, bayramlaşma, mezar ziyaretleri ve hijyen konuları başta olmak üzere bilgilendirme yapıldı.

Belediyenin bir ay önce uygulamaya geçirdiği "Sosyal Medya Destekli Halkla İlişkiler Programı" hakkında bilgilendirme yapan Köse, tüm vatandaşların talep ve önerilerini daha kısa sürede çözüme kavuşturmak için uygulamaya sokulan programla birlikte belediyeden isteği olan vatandaşların taleplerinin kendisi tarafından da anlık görüntülendiğini belirtti.

Başkan Köse, "SMS ile başvuru sahibi vatandaşımız ve birimlerimizde de anında bilgilendiriliyor ve gözden kaçırmadan tüm talepler değerlendirilerek sonuca ulaştırılıyor” dedi.

Karşılıklı görüş alışverişi yapılırken mahallelilere ait talep ve şikayetler alındı ve bayram sonrası yapılacak projeler görüşüldü.