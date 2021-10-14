Safranbolu'da öğrenciler geleceğe güçlü hazırlanıyor

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına alınan fiziki, eğitim ortamları iyileştirilen ve zenginleştirilen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri ziyaret etti.

Sınıf ve atölyelerde öğrencilerle sohbet eden Gümüş, "Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı durmaksızın değiştirmeye devam ediyor. Özellikle yeni teknolojiler ve dijitalleşme ile gereksinimlerimizin değişimi, ihtiyaçlara çözümler sunan veya sunması planlanan meslekler ön plana çıkıyor. Bu bağlamda, ülkemizde hizmet ve ürün sektöründe yerli üretimin gelişmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilir markalar oluşturabilmek üzere son yıllarda teşvik edici birçok politika uygulanmaktadır. Bu durum yerli üretimin artmasına, genç nesillerin girişimciliğe yönlenmesini sağlamaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Gelecek Mesleki Eğitimde" sloganıyla "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesinin başlatıldığını hatırlatan Gümüş, "İlçemizde bulunan ve bugün ziyaret etmiş olduğumuz Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu proje kapsamına alınarak bir yıl içinde eğitim ortamları iyileştirildi ve zenginleştirildi. Tasarım beceri atölyeleri ve laboratuvarlar kuruldu. Z Kütüphane kazandırıldı. Bundan sonraki süreçte de yürütülmekte olan projelerle, planlanan çalışmalarla okulumuzun farklı alanlarda üretime geçmesi sağlanarak paydaşlarla işbirliği içinde sektörün taleplerine duyarlı üretim ve istihdam odaklı anlayışla gençlerimizin gelişen, değişen dünyaya hazırlanmasına katkı sunulmuş olacaktır. Güçlü Türkiye hedefimize güçlü ve rakipleri ile rekabet edebilen gençlerimizle ulaşabileceğimizin farkında ve bilince olarak bu adımları atıyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Mezun olan her öğrencimiz yarının girişimcisi olacak ve ülkemize bir çok alanda kazanımlar sağlayacaktır. Projenin uygulanmasında emeği geçen bütün devlet büyüklerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.