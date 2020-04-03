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Safranbolu'da öğrencilere video konferansla psikolojik destek

Safranbolu’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere video konferans yöntemiyle psikolojik destek veriliyor.

Safranbolu'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere video konferans yöntemiyle psikolojik destek veriliyor.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan evlerindeki öğrencilere, video konferans yoluyla motivasyon desteğinde bulunduklarını söyledi.


Gümüş, uzaktan eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.


Görüşmelerin belirli periyotlarla sohbet havasında geçtiğini ifade eden Gümüş, "Video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmelerde; öğrencilerin TRT-EBA TV Eğitim Bilişim Ağı'nın takibini, belirlenen programa devamlılığın sürdürülmesini, bol bol kitap okumalarını, aileleri ile birlikte etkinlik, film, oyun ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmelerini, aile büyüklerine iletişim kanalları aracılığıyla ulaşarak iletişimde bulunmalarını, moral desteği vermelerini, ev ortamında sağlıkları için fiziksel egzersiz yapmalarını, beslenmelerine ve uykularına dikkat etmelerini önererek psikososyal destek sağlıyor" dedi.

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