Safranbolu'da öğrencilerle motivasyon buluşması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çevrim içi düzenlenen programda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Gümüş, "Millet olarak hedeflerimize giden yolda zaman zaman bazı engeller çıkmış ama her seferinde bu engelleri millet olarak aşmışızdır. Bugün de bizler pandemi döneminin önümüze çıkardığı engelleri yeni fırsatlara dönüştürerek hedeflerimize ve hayallerimize emin adımlarla yürümeliyiz. Hayalleri gerçekleştirmenin yolu inanmaktır. İnanırsak hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İçinde bulunduğumuz süreç meslek liselerinin önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Meslek liselerimiz olarak daha etkin yenilikçi yaklaşımlarla vizyon belirlemeliyiz. Bu bağlamda, gelecekte bireylerde olması beklenen becerilere baktığımızda; özgünlük, girişimcilik, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, analitik düşünme ve yenilik, akıl yürütme, problem çözme ve girişimcilik, liderlik ve sosyal etki, öğretim ve rehberlik becerileri olarak ifade edilmektedir. Geleceğin mesleklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, üreten ve tüm insanlığa faydalı buluşlar geliştiren gençlere ihtiyacımız var. Bu gençler sizlersiniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bütün öğretmenleriniz ile birlikte her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Program, öğrenci ve öğretmenlerle karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.