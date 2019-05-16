Safranbolu'da okul bahçeleri öğrenciler için renklendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul bahçeleri öğrenciler için daha eğlenceli ,eğitici ve renkli hale gelmeye başladı.

Okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından renkli boyalarla çizimlerin yapıldığı okul bahçelerinde öğrenciler teneffüslerde eski oyunları oynamanın tadına varıyor.

İlki Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulu bahçesine yapılan çizimleri yerinde inceleyen Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, çizimlerin, öğretmen ve velilerin birlikte çizdiğini kaydederek, “ Geleneksel sokak oyunları için şekiller çizildi. Amaç çocukların sokağa bahçeye çıkmasını sağlamak. Çocuklarımız televizyonların başında, ellerinde tablet bilgisayarlardan uzak tutarak, olabildiğince bahçede bizlerin oynadığı bütün oyunların çocuklarımızda oynasınlar. Aslıda oynayarak hem eğleniyorlar hem de öğreniyor. Bu şekiller aslında çocuklara oyundan ziyade kümelenmeyi, üçgeni, yuvarlağı da öğretiyor. Amacımız hem çocukların oynaması hem de öğrenmesi. Bunu diğer okullarda ve köy okullarında da yaygınlaştıracağız.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, Çocuğun gelişiminde sadece akademik alanda değil diğer alanlarladır da önemsediklerini kaydederek, “ Bu bağlamda okul bahçelerini renklendirerek, eğlenceli hale getirerek aynı zamanda öğretici hale getirmek çocuklarımızın çok fonksiyonlu şekilde gelişimine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Tüm okullarda bu tür alanları oluşturarak eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıyoruz. Bir şehrin kent meydanı vardır, çocuklar için de okulun kent meydanı bahçelerdir. Bahçelerin doğayla iç içe olması ve aynı zamanda eğitici, öğretici, eğlendirici ve dinlendirici hale gelmesi eğitimde de çok anlamlı katkılar sunuyor. Çocuklarımız oldukça mutlu eğlenerek öğreniyorlar” diye konuştu.

Oyunlarla birlikte spor yapma imkanı da bulan öğrenciler de, oyunların kendileri için eğlenceli olduğunu, annelerinin, ninelerinin de bu oyunları oynadığını, tablet ve bilgisayardan çok kendilerini geliştirdiğini ifade ettiler.