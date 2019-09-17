Safranbolu'da "okul güvenliği" toplantısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2019-2020 Yılı Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Safranbolu Kaymakam Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz, okul müdürleri, Okul Aile Birliği başkanları ve okul servisçileri katıldı.

Yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Ürkmezer, "Tüm eğitim ve öğretim kademelerindeki öğrencilerimizin evlerinden çıkıp okullarına gidip, tekrar dönene kadar olan süreçte sağlıklı bir şekilde ulaşımının, güvenliğinin, eğitiminin, tüm psikolojik ve sosyolojik desteğinin ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda sağlamakla mükellefiz. Eğitim denildiğinde içinde bir çok unsurun barındığını ve bu unsurlarında hepsinin geleceğimizin teminatı çocuklarımızı merkeze aldığını hepimiz bilmeliyiz ve bu doğrultuda atacağımız her adımı etraflıca düşünerek atmalıyız" dedi.

Çocukların ulaşımı, güvenliği, sosyal ve psikolojik durumunun önemli olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bağımlılıkla mücadele, çocuklarımızın sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve okul servisleri gibi öncelik ihtiva eden konuları destekleyen projelere önem veriyoruz ve bugüne kadar bu hususta birçok projeye de imzamızı attık" diye konuştu.