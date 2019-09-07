Safranbolu'da okullar eğitime hazır

Safranbolu'da 56 okulda 10 bin öğrencinin ders başı yapacağını ifade eden Gümüş, "Yaz tatili boyunca okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Boya çalışmaları, onarım, temizlik ve benzeri. Okullarımızın fiziki durumunu daha önceden yapılan durum tespiti ile belirlemiştik. Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bir çalışma takvimi belirledik. Takvim doğrultusunda yaz tatili süresi içinde okullarımız, bakım ve onarımdan geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz, öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi vermek, bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi ve öğretimi vermek için okullarda öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Gümüş, yapılan çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'e, okul idarelerine ve yardımcı personele teşekkür etti.