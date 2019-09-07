İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da okullar eğitime hazır

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağından ilçedeki okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.


Safranbolu'da 56 okulda 10 bin öğrencinin ders başı yapacağını ifade eden Gümüş, "Yaz tatili boyunca okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Boya çalışmaları, onarım, temizlik ve benzeri. Okullarımızın fiziki durumunu daha önceden yapılan durum tespiti ile belirlemiştik. Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bir çalışma takvimi belirledik. Takvim doğrultusunda yaz tatili süresi içinde okullarımız, bakım ve onarımdan geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz, öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi vermek, bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi ve öğretimi vermek için okullarda öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.


Gümüş, yapılan çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'e, okul idarelerine ve yardımcı personele teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.