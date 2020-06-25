Safranbolu'da okullar "Tasarım Beceri Atölyeleri" ile zenginleşecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri ve güçlü yarınlar için okullar "Tasarım Beceri Atölyeleri" ile zenginleşecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, atölyelerin kurulum aşamalarının devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin daha nitelikli öğrenim imkanına ulaşacağını ifade eden Gümüş, "İlçemiz okullarında faaliyete geçireceğimiz Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, robot kodlama, kodlamayı, meslek rollerini öğretmenlerimiz rehberliğinde harmanlayarak bir ürün ortaya çıkardıkları, bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlayacak daha nitelikli öğrenme ortamları oluşacak" dedi.

Gümüş, tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyelerde öğrencilerin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacağını belirtti.

Gümüş, atölyelerin geleceğin gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını kaydetti.