Safranbolu'da okullarda deprem tatbikatı

01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda olası bir depreme hazırlık ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla eş zamanlı olarak tatbikat düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, toplumsal bilincin artırılması ve depremin etkilerinden en az zararla kurtulmak için yapılacak çalışmalar önem arz ettiğini belirterek, "Bizlerde öğrencilerimizdeki bilinci artırmak ve olası riskleri en aza indirmek için okullarımızda tatbikatlar gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar ve eğitimler periyotlar halinde devam edecektir. Tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.