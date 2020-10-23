Safranbolu'da okullarda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul ve eğitim kurumlarında korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçede eğitim kurumları ve okullarda öncesinde de yapılan hijyen uygulamaları, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, bilinçlendirici videolar ve basılı materyallerle idareci öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde hız kesmeden devam ediyor. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, bu çalışmaların yanında okullarda eğitim yapılmayan zamanlarda, sınıf, kütüphane, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeylerin dezenfekte edildiğini söyledi.

Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" için okulların tamamının başvuru yaptığını belirtti.

Bu belgelendirmenin devamlılığı, öğrenci ve personelin daha steril ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını rutin olarak yaptıklarını aktaran Gümüş, "Covid-19 dünyada baş göstermesinden hemen sonra okullarımızda öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına, kurumlarla işbirliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Gümüş, bu süreçte fedakar bir şekilde öğrenci ve velilerin yanında olan okul yöneticileri, öğretmenlere ve personele teşekkür etti.