İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da park ve bahçelerde onarım çalışması

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin bakım ve hijyeni için çalışmalar başlatıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin şehrin estetik görünüm çalışmalarını mevsimsel çiçek dikimleri ve bakımlarını yaparak sürdürdüğünü söyledi.


Ekiplerin, yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Köse, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek üzere 59 parkın 25'inde onarım, bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.


Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini aktaran Köse, "Tüm parklarımızı bakıma ve korumaya aldık. Vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi çocuklarımız ve halkımızdır. Covid-19 salgını son bulduğunda tüm parklarımızın çocuk cıvıltılarıyla şenleneceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.