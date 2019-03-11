Safranbolu'da pazartesi duaları devam ediyor

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde geleneksel hale gelen pazartesi duaları devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Defterdarı Osman Koçaş, daire müdürleri ve çok sayıda esnafın katıldığı sabah duasının ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, dua sonrası esnafa hayırlı işler diledi.

Haftanın ilk günü esnafın dua etmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Gürel, esnafa bol kazançlı haftalar diledi.

Her Pazartesi sabahı esnafımızla önce dua eden daha sonra sohbet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Osmanlı'nın parmak izi Safranbolu'muza geleneklerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün Valimiz de eşlik ettiler. Kendisine teşekkür ediyor, tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.