Safranbolu'da proje değerlendirme toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak BAKKA, AB ve TÜBİTAK projelerinin ilçede hazırlanması ve bu projelerin hayata geçirilmesi aşaması öncesinde bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Gümüş, "Yaşadığımız toplumda karşımıza çıkan bir takım problemler ve buna ilişkin çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktadır. Değişim fikrinin hayata geçebilmesi ve istenen sonuçlara ulaşılması, söz konusu fikrin gerçek bir projeye dönüştürülmesi ile mümkündür. Projelerin başarısı ise her zamankinden daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. İhtiyaçtan ve çözüm arayışından doğan proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, kağıda dökülmesinden geliştirilmesine, projenin yürütülmesinden sonlandırılması ve değerlendirilmesine, bilgi üretiminin sağlanmasına ve yayılmasına kadar olan süreci yürütmek emek ister" dedi.

Desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e de teşekkür eden Gümüş, şunları kaydetti:

"BAKKA, AB ve TÜBİTAK projeleri öğrencilerimizin kendini ifade etmelerine, değerli ve farklı olduğu hissi yaşamasına katkı sağlamakta. Öğrencilerimiz, proje yarışmalarına katılmakla ve orada projelerini sergilemekle özgüven elde etmekteler. Bir şey üretiyor olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşayan öğrencilerimiz, kendilerini farklı ve ayrıcalıklı hissetmekteler. Bunun neticesinde de kişisel ve akademik gelişimleri olumlu yönde etkileniyor."