Safranbolu'da "Psikososyal Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Konferans Salonu'nda ilçedeki rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla "Psikososyal Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleşti.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin; sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla tüm eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak için başta rehberlik öğretmenleri olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmaların eksiksiz olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Gümüş, bakanlığın vizyonu çerçevesinde seminerler, konferanslar ve bireysel görüşmelerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunulduğunu, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin erken tanılanarak ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sunulan eğitim öğretim hizmetleri ile öğrencilere bağımsız yaşam becerileri kazandırıldığını belirtti.

Psikososyal Müdahale Hizmetleri çalışmaları, mesleki rehberlik faaliyetleri, bilinçli teknoloji kullanımı, zaman yönetimi gibi konuların da önemine dikkat çeken Gümüş, toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim döneminde başarı dileklerini iletti.