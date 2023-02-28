Safranbolu'da psikososyal destek toplantısı düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan rehberlik öğretmenleriyle psikososyal destek değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en önemli unsuru rehber öğretmenleri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geleceği olan gençlerin hayata her açıdan hazırlıklı ve donanımlı olarak hazırlanmalarında rehber öğretmenlerine de çok büyük görev düştüğünü aktaran Gümüş, "Ülke olarak asrın felaketini yaşadığımız günlerde bulunmaktayız. İlçemizdeki okullarımıza deprem bölgesinden nakil olarak gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimizin bu süreci psikolojik olarak sağlıklı atlatabilmeleri için yine rehber öğretmenlerimiz büyük fedakarlık sergiliyorlar. Rehber öğretmenlerimiz ilçemize misafir olarak gelen öğrenciler ile velilerdeki travmatik etkileri azaltmak için psikososyal destek vermekteler. Psikososyal müdahale ve eğitimler bireylerin daha da güçlenmesini sağlamakta, psikolojik sağlamlık ve uyum süreçlerini desteklemektedir. Bundan sonraki süreçte de Rehber öğretmenlerimiz, bakanlığımız tarafından başlatılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek çerçevesinde 'deprem psikoeğitim programı' ile her türlü desteği vermeye devam edeceklerdir. Rehber öğretmenlerimize bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki süreçte ifa edecekleri görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.