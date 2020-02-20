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Safranbolu'da "psikososyal destek" toplantısı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle "psikososyal destek" toplantısı gerçekleştirildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle "psikososyal destek" toplantısı gerçekleştirildi.


Yapılan toplantıda deprem, doğal afetler, salgın hastalıklar, göç ve benzeri durumlardan dolayı bireylerin yaşayabileceği travma durumlarında psikososyal destek uygulamalarında kullanılacak yöntemler detaylı olarak ele alındı.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, doğal afetler, salgın hastalıklar, travmatik durumların bireylerin ve toplumların üzerindeki etkilerinin oldukça güçlü olarak ortaya çıktığını söyledi.


Bu olumsuz durumlar sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesinin, aile ve toplum düzeyinde normal etkileşim kurulmasının, durumdan etkilenenlerin normal yaşantılarına dönmesinin ve güçlenmelerinin sağlanmasının önem arz ettiğini ifade eden Gümüş, bireylerin yaşadıkları travma sonrası yapılacak faaliyetlerde ekip ilişkilerinin, iletişim becerilerinin etkin sağlanması ve bireylerin ihtiyaç duyduğu psikososyal desteğin sağlanması için planlama ve hazırlığın önemli olduğunu belirtti.


Gümüş, ilçede travması yaşantılar sonucu psikososyal destek anlamında yapılabileceklerle ilgili planlamaları gözden geçirdiklerini ve bu tür toplantıların belirli periyotlarla devam edeceğini kaydetti.

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