Safranbolu'da ‘Sanata Geri Dönüşüm' sergisi açıldı

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu ve usta öğreticilerinin israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılıp değerlendirilmesinden yola çıkarak, tamamı atık ürünlerden dönüştürülen "Sanata Geri Dönüşüm' sergisi Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde açıldı.

Sergi açılışına, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, il ve ilçe protokolü ile kursiyerler katıldı.

Sıfır atık bilincinin toplumda yer alması ve farkındalık oluşturma adına bu tip etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekerek sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Fuat Gürel, kurdelesini eşi Özlem Aras Gürel, Sunel Öner Türköz ve kursiyerler tarafından yapılan sergiyi gezerek usta öğreticilerden ürünlerin hangi atık malzemelerden yapıldığı hakkında bilgiler aldı.