Safranbolu'da "Şarkılar Bizi Söyler Konseri"

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan ve eğitimlerini tamamlayan Türk Sanat Müziği korosu, sahne aldı.

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" Projesi çerçevesinde Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan ve eğitimlerini tamamlayan Türk Sanat Müziği korosu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından verilen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği Türk Sanat Müziği konserine ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Türk sanat müziğinin, Türk kültürünü önemli taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirtti. Gümüş, "Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması ve gençlerimize sevdirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz' Projesine ilçemizden yoğun bir talep oldu. Safranbolu Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından açılan 'Türk Müziği Koro Çalışması' kursuna katılan kursiyerlerimiz üç ay süren eğitimin ardından bugün birbirinden güzel eserleri seslendirerek bizlere keyifli anlar yaşattılar. Bu konserde sahne alan kursiyerlerimize, Türk müziğine katkıları ve konserde gösterdikleri performanslarından dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 'Türk Müziği Koro Çalışması' kursunun düzenlenmesinde katkısı bulunan Halk Eğitimi Merkezi yönetici ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.