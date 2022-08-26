Safranbolu'da sinema geceleri başlıyor

Safranbolulular Zafer Haftası boyunca sürecek etkinlikte, birbirinden farklı filmlerle buluşacak.

Etkinlik çerçevesinde bugün Battal Gazi Destanı, 27 Ağustos'ta Renkli Balık, 28 Ağustos'ta Mavzer ve 29 Ağustos'ta Çanakkale Yolun Sonu filmleri, saat 20.30'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde seyirciyle buluşacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise 19.30'da Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayacak Zafer Yürüyüşü'nün varış noktası olan Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda, saat 20.00'de Burak Uzunkara ve saat 21.00'de Necati ve Saykolar konserleri yapılacak.