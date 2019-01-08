Safranbolu'da tarihi dükkânlar restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Asmaaltı Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında, 23 tarihi dükkânın ön cephe restorasyonu yapılacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi ve Mimarlar Odası Karabük Temsilciliği iş birliğinde 23 dükkanın rölöve çizimleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandığını söyledi.

Özel mülkiyetteki taşınmazları da içeren proje tamamlandıktan sonra, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayına sunulacağını da kaydeden Ürkmezer, “Asmaaltı, Safranboluluların yıllardır toplanma mekânı. Her bayramda, bayramlaşma törenini burada yapıyoruz. Şu anki durumdan memnun değilim ve bunu en kısa zamanda değiştirmek istiyoruz. Buna ilişkin Mimarlar Odasıyla bir çalışma yürütüyoruz. İmar Müdürlüğündeki arkadaşlarımız, Mimarlar Odasıyla beraber buraya yönelik cephe restorasyon çalışmalarını yürütüyorlar." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Safranbolu'yu ziyaret ettiğini ve projelerine destek istediklerini de hatırlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Safranbolu'yu takip eden, bilen biri olarak bizim bu projemize destek vermek istediklerini söylediler. İlçemizi ziyaret ettiklerinde, burayı gösterdim, ideal olarak buldu. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve belediyemizin maddi katkısıyla Asmaaltı'ndaki tarihi alanı en kısa zamanda aslına uygun, esnafımızın, Safranbolu'nun ve gelen misafirlerimizin memnun olacağı şekilde kullanıma sunmak istiyoruz."

Daha önce Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesiyle 67 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışması başlatılmıştı.