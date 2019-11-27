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Safranbolu'da tarihi dükkanlar restore ediliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan 62 tarihi dükkanın restorasyonu devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan 62 tarihi dükkanın restorasyonu devam ediyor.


Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyonu aralıksız devam ediyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, dükkanların cephe yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Göreve geldikten hemen sonra ihalesini yaparak inşaat çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Köse, "Restorasyon çalışmalarını şubat ayı başında da bitirmeyi planlıyoruz. Bu proje BAKKA tarafından destekleniyor. Dükkanların her biri de özel mülkiyet. Bu nedenle dükkan sahiplerinin hepsinden muvafakatleri alınarak çalışmalara başlandı" diye konuştu.


Planın çarşının çok önemli noktalarını kapsadığını kaydeden Köse, şuları kaydetti:


"Bazı bölgelerine de özel projeler, planlamalar yapılacak. Tüm çalışmalarımızı standarda uygun yapıyoruz. Amacımız gerek merkez gerekse Tarihi Çarşı bölgemiz ile birlikte tüm Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent haline getirmek ve turizmde en çok merak edilen Safranbolu'muza daha güzel bir çehre kazandırmak."

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