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Safranbolu'da tarımsal kalkınmaya destek

Safranbolu Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek amacıyla köylülerin ellerinde kalan ürünler satın alınacak.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla üretime destek olacaklarını, köylülerin ellerinde kalan sebzeleri satın alarak yardım kolilerine dahil edeceklerini söyledi.


Başkan Köse, korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde köylü pazarında satış yapamayan, üretime devam etmek isteyen köylülere destek olacaklarını ifade ederek, "Ürettiğiniz sebzeleri Safranbolu Belediyesi olarak sizlerden satın almak istiyoruz. Çiftçilerimizin sebzelerini satın alıp, Sosyal Dayanışma Platformu olarak dağıttığımız yardım kolilerimizin içine koymayı hedefliyoruz. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın pekişeceği bu günlerde bizler, her daim elimizden geldiği kadarıyla siz vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

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