Safranbolu'da "Tasarım Beceri Atölyeleri"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okullarda "Tasarım Beceri Atölyesi" kurulumları devam ediyor.

İlçe Milli Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri ve güçlü yarınlar için ilçedeki okullara "Tasarım Beceri Atölyeleri" kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Şuana kadar robotik, kodlama, müzik ve görsel sanatlar temalı 11 Tasarım Beceri Atölyesinin tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulduğunu aktaran Gümüş, "Tasarım Beceri Atölyelerimizin 12.'sini 'Bilim Atölyesi' olarak Atatürk Anadolu Lisemizde tamamlamak üzereyiz. Tasarım Beceri Atölyeleri, uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi ve yaparak öğrenmeyi temel alan, çocuklarımızın derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara dönüştürmelerine imkan sağlayan fiziksel alanlardır. Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi hayata dokunan farklı alanlardaki atölye çalışmalarını kapsayan Tasarım Beceri Atölyeleri, çağımızın gerektirdiği problem çözme, takım/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel düşünme, disiplinler arası hareket etme yetisinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına imkân tanımaktadır" dedi.

Tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyelerin öğrencilerin kendisini, meslekleri ve çevresini tanımasına yardımcı olacağını da belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, özellikle yaz boyu "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında tüm okulların kapılarının öğrencilere açık olduğunu hatırlatarak, öğrencileri başta Tasarım Beceri Atölyeleri olmak üzere okulun tüm imkanlarından faydalanmaya davet etti.