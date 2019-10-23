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Safranbolu'da temizlik çalışması

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin; yol yıkama, yabani ot ve durak temizliği, konteyner yıkama gibi birçok temizlik çalışması yaptığını söyledi.


Ekiplerin kentin her bölgesinde gece ve gündüz çalıştığını ifade eden Köse, "İlçemiz dünyada pek çok ülke vatandaşı tarafından ziyaret edilmekte. Bu nedenle gerek yerli gerekse yabancı misafirlerin olduğu kadar Safranbolulu hemşehrimizin de rahat edebilmeleri için çevre temizliği konusunda hassas davranıyoruz. Personelimiz tarafından çöp konteynerleri sık sık boşaltılmakta ve takip edilmekte. Bu kapsamda program dahilinde yıkama, çevre ve konteyner temizleme, çiçeklendirme ve yabani ot temizliği gibi çeşitli çalışmalara devam eden müdürlüğe bağlı personel, mahallelerinin yanı sıra diğer cadde ve sokaklarda da çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

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