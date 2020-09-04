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Safranbolu'da temizlik çalışması

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde temizlik çalışması yapıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yol, kaldırım, park, durak ve ibadet yerlerinin yıkandığını söyledi.


Covid-19 salgınının ana gündem maddesi olduğu şu günlerde belediye olarak temizliğe ve dezenfeksiyon çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Başkan Köse, "Park, ibadet yerleri, yollar, otobüs durakları ve şehirlerarası terminal gibi kamusal alanların temizliğini sağlamak şu günlerde bizim en hassas görevimiz. Giriş çıkışlar ne kadar kontrollü olsa da şehirlerarası otobüs terminali Covid-19'un yayılmasına en uygun yerlerden biri. Terminalin temizliği ile Safranboluluların ve ziyaretçilerimizin güvenle seyahat etmelerini sağlıyoruz. Safranbolu temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent olarak biliniyor ve böyle kalması için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz" dedi.

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