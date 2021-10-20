Safranbolu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile ilgili olarak, ülkede başlayan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin tüm yurtta olduğu gibi ilçedeki öğrencilerde de ilgi ve heyecan uyandırdığını belirtti.

Son yıllarda bu heyecana TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi organizasyonlarda şahit olduklarını belirten Gümüş, "Bugün de Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesindeki gençlerimizin gözlerinde bu heyecanı ve ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taşımalı eğitim kapsamında çevre köylerde ikamet eden ve taşıma merkezi olan bu okulumuzda eğitim öğretim hayatlarını sürdüren geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde 16 farklı araştırma projesi hazırlayarak güzel bir çalışmaya imza attılar. Gençlerimizi ve onlara her zaman rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimizi bu anlamlı ve değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizdeki özgüveni, motivasyonu ve azmi gördükçe geleceğimiz adına ümitleniyor, 'Güçlü Türkiye' hedefimize bu gençlerimizle emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı iki gün açık kalacak.