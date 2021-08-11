Safranbolu'da tüm ekipler teyakkuzda

Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, gece geç saatlerde başladıkları çalışmalarına bugün de aralıksız devam ettiler.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Esentepe, Aşağı ve Yukarı Tokatlı, Köyiçi, Hastane Altı gibi bölgelerde meydana gelen tıkanıklıkların anında giderildiğini ifade ederek, “Ekiplerimiz, meteorolojik uyarılar çerçevesinde sel ve su taşkınlarına karşın gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın olumsuzluklardan etkilenmemeleri için görev başında olacaklar” dedi.

İlçenin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına ilk andan itibaren sahaya inerek müdahale ettiklerini belirten Başkan Köse, “Ekiplerimiz yoğun yağış altında çalışarak olası bir sel baskınlarının önüne geçmek için koordineli bir şekilde fedakârca çalışmaya devam ediyorlar. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.