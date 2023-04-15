Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Tarihi evleriyle ünlü ve ‘en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Muhittin Gürel, “Son üç yıldır yaşanan olumsuz gelişmeler, özellikle pandeminin ardından deprem tabii bizim turizm meselelerini son derece olumsuz etkilemiştir. Ancak biliyoruz ki büyük bir potansiyele de sahibiz. Bunu harekete geçirmek yine bizim elimizde. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya birçok imkanı bizlere sunmakta. İşte içinde bulunduğumuz bu tarihi mekan bunların başında geliyor. Tabii turizmcilerin inovasyon dedikleri, özellikle kendini geliştirme konusu son derece önem arz ediyor” dedi.

“Hep aynıyı yaşamak, hep aynı kalmak, yerinde saymak, turizm için son derece olumsuz bir durumdur” diyen Gürel, “Dolayısıyla yeni neler yapabiliriz? Yeni nasıl dışarıdan veya yurt içinden, yurt dışından turist çekebiliriz. Bunların arayışı içinde olmak gerekir. Karabük bize bu fırsatları veriyor aslında” ifadelerini kullandı.

Gürel, Safranbolu'nun, Eskipazar'daki Hadrianopolis'in, Yenice'deki ormanların ve kanyonların her birinin turizm potansiyeli olduğunu belirterek, bunlar

değerlendirildiğinde günübirlik turistlerin yanında konaklamalı turist çekilebileceğini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası'yla ilgili program düzenlemenin çok önemli olduğunu aktararak, “Safranbolu'muz her şeyden önce şu mekanlar bize bir şeyler söylüyor. Bir şeyler anlatıyor. Burada asırlardır insanların yaşadığını söylüyor. Bu mekanlar buralardan çok medeniyetlerin geldiğini geçtiğini, insanların yaşadığını bize anlatıyor. Dolayısıyla bir hazinenin içinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ney dinletisi ve sanat müziği dinletisi sunulurken, slogan ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Cinci Hanı önünde düzenlenen programa Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.