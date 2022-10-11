Safranbolu'da üreten eller mutlu yüzler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halkın yoğun ilgi gösterdiği, farklı alanlarda açılan kurslarda vatandaşlar üretmenin, dostluğun, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, eğitim öğretim faaliyetlerinin sadece örgün eğitimden ibaret olmadığını belirtti. Her yaş grubundan halkın talepleri doğrultusunda çok farklı alanlarda açılan kurslarla yaygın eğitimde de başarılı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gümüş, "Safranbolu Halk Eğitim Merkezimizde 7'den 70'e her yaştan insanımıza yiyecek içecek alanından giyime, sanattan meslek edindirmeye varıncaya kadar çeşitli alanlarda açılmış olan kurslarla vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. Halk eğitim kurslarımız bir taraftan kursiyerlerimizin ilgi yetenek ve yeterliliklerin ortaya çıkarılmasına, sosyalleşmelerine katkı sağlarken diğer taraftan da meslek edinmelerine, ev ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarına imkan sunmaktadır. Medeniyetimizde eğitimin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar insan öğrenmeye ihtiyaç duyar. İşte Halk Eğitimi Merkezlerimiz bu ihtiyacın karşılandığı yerlerdir. Burada böylesine önemli ve anlamlı bir hizmetin içinde yer alan yöneticilerimiz ile öğretmenlerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek heyecanla ve istekle kurslarımızdan istifade eden ve el emeği göz nuru eserler ortaya koyan kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.