Safranbolu'da ustalar kursiyerlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği Safranbolu da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Himayelerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarılmasını hedef alan bir etkinlik düzenledi. Farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin ilk etabında, Çini, Seramik ve Bindallı Ustaları kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Gümüş ise açılış konuşmasında, şunları kaydetti:

"Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kursiyerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve ustaların tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen bir projedir. Amacımız, bölgede mesleki bilgi ve beceri ile öne çıkan zanaatkâr, yönetici, iş insanı, sanatçı, bilim insanı gibi kişileri kursiyerlerle buluşturmaktır."

Gümüş, 'İletişim çağını yaşadığımız günümüzde, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bireylerin kişilik yapısının temel taşlarından birini de yaşadığı toplumun kültürel değerleri oluşturur. Geçmişten günümüze devam eden el sanatlarının neler olduğu, bunların hangi özel günlerde ve ne amaçla yapıldıkları ortaya çıkış hikâyeleri, ekonomik katkıları gibi konuların burada kursiyerlere anlatılması ve buradaki kursiyerler vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarımı sağlanması önem arz etmektedir. Bizlerde geleneksel el sanatlarına önem vererek çeşitli iş birlikleri aracılığıyla bu mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çaba sarf etmekteyiz 'dedi.

Projenin sonraki aşamalarında; ses sanatçıları, hat ve süsleme sanatları, ses ve ritm sanatçısı, elektrikçi, ayakkabıcı, fotoğraf ve gazetecilik gibi konulardaki ustalar kursiyerlerle buluşturulacak.