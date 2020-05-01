İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da vatandaşlara maske dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.


Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından meydanlarda ve vatandaşların geçiş güzergahlarında koruyucu maske dağıtımı yapıldı.


Koruyucu maske dağıtımının salgın tehdidi bitene kadar devam edeceğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan maske dağıtımını, meydanlarda, pazar yerlerinde ve geçiş güzergahlarında vefa ekibimizle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Devletimiz ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için sahip olunan tüm sağlık imkanlarını seferber ediyor. Çabaların sonucu olumlu bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Rehavete kapılmadan sıkı tedbirlerle bu salgını milletçe atlatacağız. Bizlerin tek isteği sağlıklı olmanız, evde kalmanız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.