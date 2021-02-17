Safranbolu'da yaban hayvanları unutulmadı

Kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yiyecek takviyesi yapan Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler kentin yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem bırakarak yaban hayatının korunması ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.