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Safranbolu'da yaban hayvanları unutulmadı

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktı.


Kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yiyecek takviyesi yapan Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı.


Ekipler kentin yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem bırakarak yaban hayatının korunması ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

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