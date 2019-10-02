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Safranbolu'da yaya geçitlerinde nöbet tutuldu

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kolluk personeli yaya geçitlerinde nöbet tuttu.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kolluk personeli yaya geçitlerinde nöbet tuttu.


İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Safranbolu'da; Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, belediye başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, kamu kurum müdürleri, polis, jandarma ve zabıtaların katılımıyla etkinlik yapıldı.


Kaymakam Ürkmezer ve diğer protokol üyeleri, yayalara ve sürücülere broşür dağıttı. 100 Dükkanlar mevkisi ve Sadri Artunç Caddesi'nde hep birlikte yaya geçidinden geçildi.

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