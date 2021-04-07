Safranbolu'da yeniden doğan çocuklara patik ve kitap

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Patik" Projesi kapsamında yeni doğan çocuklar için ailelere patik ve kitap hediye edildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, proje kapsamında yeni çocukları olan aileleri ziyaret ederek patik ve kitap hediye etti.

Proje sorumlusu Okul Öncesi Öğretmeni İrem Keskin Sezgin ve Ali Baba Anaokulu Müdürü Sevim Gürleyik'in refakat ettiği ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “İlçemizde baştaeTwinning olmak üzere yürütülmekte olan proje çalışmalarını önemsiyor ve bu çalışmalara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak 'en iyi dost kitaptır' anlayışı ile öğretmen ve öğrencilerimizi her fırsatta kitapla buluşturarak ve velilerimizi de iş yerlerinde ziyaret edip bir kitap takdim ederek eğitim ailemizin tüm paydaşlarını kitapla dost olmaya teşvik ediyoruz. Bir eTwinning projesi olan'patik' tersten okunduğunda'kitap' oluyor.'Patikle Başla Kitapla Yaşa'sloganı ile kitap okuma kültürünü doğumla başlatanbu proje ile ilçemizde dünyaya yeni gelen yavrularımıza ve ailelerine bir patik bir de kitap hediye ediyoruz. Birisi bedeni bir ihtiyacı karşılarken diğeri ile de ruhi ve zihni bir ihtiyaca dikkat çekmek istiyoruz. Dünyamıza 'merhaba' diyen yavrularımıza ve anne babalarına sağlıklı ve bereketli bir ömür dilerken bu projede emeği bulunan Ali Baba Anaokulumuzun yönetici ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum" dedi.