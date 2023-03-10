Safranbolu'da yerli tohumda rekor seviye

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından sürdürülen yerli tohum projesinde rekor seviyeye ulaşıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yerli tohum üretimine devam ettiklerini, şu anda belediye seralarında 30 binin üzerinde maniye tohumunun hazır olduğunu söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına devam eden Uygulama ve Üretim Biriminin bir fabrika gibi çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Köse, "Arkadaşlarımız maniyenin yanı sıra şeker fasülye, empürme fasülye, sultaniye bamyası gibi sebzelerle beraber değişik illerden aldığımız 150 farklı çeşit tohumda çoğaltılmaya başladı" dedi.

Tohum çeşitliliğini arttırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Köse, "Safranbolu Belediyesi üreten bir belediye. Bu bağlamda üretmeye, belediyemize dolayısı ile Safranbolu'muza kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.