Safranbolu'da yol yapım ve onarım çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kar yağışından önce planlanan çalışmaları tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Hazırlanan program dahilinde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Köse, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı Asfalt Şantiye Şefliği ekiplerimiz büyük bir özveri ve azim ile kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız kış dönemine girmeden önce yollarda ve kaldırımlarda devam eden çalışmaları tamamlamak. Belediye olarak ilçemize en güzel ve en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.