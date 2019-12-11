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Safranbolu'da zabıtadan fırın denetimi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü de yaptı


Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.


Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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