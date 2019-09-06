Safranbolu'da Zümre Başkanları toplantısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında "Zümre Başkanları" toplantısı yapıldı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sınıf ve branş öğretmenleriyle ayrı ayrı zümre toplantısına katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette öğretmenler tarafından yapılan çalışmalar ve stratejileri yerinde inceleyen Gümüş, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda eğitim öğretimi daha ileri seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Gümüş, eğitim ve öğretimin bir plan çerçevesinde yürütülmesini, öğretim programının uygulanması aşamasında birliktelik sağlanmasını, alınan kararların izlenmesini, değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını önemine vurgu yaparak, yaptıkları çalışmalar için tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.