Safranbolu'daki Yeniceliler kahvaltıda buluştu

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve kurulduğunda beri aktif bir şekilde çalışan Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği organizesi ile Yeniceliler Safranbolu'da kahvaltıda bir araya geldi.

Odabaş Akademi kız Öğrenci Yurdu'nda verilen kahvaltıya Safranbolu'da yaşayan Yeniceliler yoğun ilgi gösterdi. Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, burada yaptığı konuşmada, “Safranbolu'da yaşayan Yeniceli üyelerimiz ve hemşerilerimizle tanışmak, üye olmayan hemşerilerimize dernek çalışmalarını anlatmak üzere bir araya geldik. Yaklaşık 150 hemşerimizin katıldığı kahvaltıya sponsor ve destek olan Odabaş Akademi Kız Öğrenci Yurdu sahibi Mustafa Odabaş'a oğulları Sefa ve Kürşat Odabaş'a canı gönülden teşekkür ederiz. Katılan hemşerilerimize de teşekkür ederim. Her şey güzel Yenicemiz için. “dedi.

Program kahvaltıdan sonra hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.