Safranbolu'dan İzmir'deki depremzedelere destek

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Safranbolu Belediyesi tarafından depremzedelere yardım gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördü deprem sonrası çadırlarda kalan vatandaşlara destek başlatıldığı belirtildi.

Depremzedeler için acil olarak hazırlanan yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edilen açıklamada, Safranbolu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı'nda yardım eşyalarının toplanarak hazır hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca Safranbolu Belediyesinin 3 personeli ile sıcak çorba ve içecek ikramı yapılabilen mobil karavanı İzmir'e gönderildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların verdiği battaniye, pike ve yorgandan oluşan yardımların İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak üzere gönderildiğini söyledi.

Yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Köse, “Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Safranbolu olarak depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zor günlerde kalbimiz İzmir için atıyor” dedi.