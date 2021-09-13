Safranbolulu çocuklar sanat atölyesinde buluşuyor

Dünya miras kenti Safranbolu'da 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında, çocuklar için de etkinlik organize edildi.

25 çocuğun bir araya geleceği etkinlik, "Safranbolu Çocukları Sanat Atölyesi" adı ile 16 - 17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

8 - 14 yaş aralığındaki çocuklar, iki gün boyunca resim çizecek, 3. gün (18 Eylül) ise eserlerini sergileyecekler. Safranbolu Tarihi Çarşı SAKEM binasının üst katında 16.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak atölyeye katılmak isteyenlerin, belediyenin resmi sitesinin çocuk meclisi bölümünden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca etkinliğin 25 kişi ile sınırlı olacağı bildirildi.