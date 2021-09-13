İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Safranbolulu çocuklar sanat atölyesinde buluşuyor

Dünya miras kenti Safranbolu’da 22.

Dünya miras kenti Safranbolu'da 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında, çocuklar için de etkinlik organize edildi.


25 çocuğun bir araya geleceği etkinlik, "Safranbolu Çocukları Sanat Atölyesi" adı ile 16 - 17 Eylül tarihlerinde yapılacak.


8 - 14 yaş aralığındaki çocuklar, iki gün boyunca resim çizecek, 3. gün (18 Eylül) ise eserlerini sergileyecekler. Safranbolu Tarihi Çarşı SAKEM binasının üst katında 16.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak atölyeye katılmak isteyenlerin, belediyenin resmi sitesinin çocuk meclisi bölümünden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca etkinliğin 25 kişi ile sınırlı olacağı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.