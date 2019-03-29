Safranbolulu öğrenciler Çeşme'den ödülle döndü

Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan yarışmadan ödülle döndü.

Bu yıl 5.'si düzenlenen ‘Genç turizmciler yarışıyor' yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 30 okul arasında gümüş madalya aldılar.

Okul öğrencileri Fatma Tuncer ve Ecem Güngören'in birlikte hazırladıkları Zeytinyağlı kuru bamyalı keşkek üzerinde zahterli kuzu bütün et vişneli lahana sarması yemeği ile 30 okul arasında gümüş madalya kazandı. Yine aynı yarışmada konaklama seyahat bölümü öğretmeni Serdal Torunoğlu ve öğrenciler Ebrar Sena Deniz ile Seda Lüfer yöresel yatak yarışmasında Safran Çiceğim konsepti ile gümüş madalya kazandı.

Yarışma Sorumlusu Okul Müdürü Gülser Sağlam koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrencilere madalya ve belgelerini alarak Safranbolu'yu başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadılar.