Safranbolulu vatandaşların emanetleri İzmir'e ulaştı

Safranbolu Belediyesi İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye, deprem sonrası ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilk etapta battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Safranbolu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı'nda Safranbolulu vatandaşların bıraktıkları yardım eşyaları dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile Safranbolu Belediyesi 3 personeli ile sıcak çorba ve içecek ikramı yapılabilen mobil karavan, depremzedelerin hizmetine sunuldu. Belediyenin mobil karavanı İzmir Bayraklı'da, eski Sakarya Caddesi'ndeki toplanma alanında çadırlarda kalan İzmirlilere mutfak olarak hizmet vermeye başladı.