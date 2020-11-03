İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolulu vatandaşların emanetleri İzmir'e ulaştı

Safranbolu Belediyesi İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.

Safranbolu Belediyesi İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye, deprem sonrası ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilk etapta battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.


Safranbolu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı'nda Safranbolulu vatandaşların bıraktıkları yardım eşyaları dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.


Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile Safranbolu Belediyesi 3 personeli ile sıcak çorba ve içecek ikramı yapılabilen mobil karavan, depremzedelerin hizmetine sunuldu. Belediyenin mobil karavanı İzmir Bayraklı'da, eski Sakarya Caddesi'ndeki toplanma alanında çadırlarda kalan İzmirlilere mutfak olarak hizmet vermeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.