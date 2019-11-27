Safranbolu'nun "korumanın başkenti"ne giden süreci

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunuyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27 Kasım 1990'da alınan Safranbolu'nun ilk "koruma amaçlı imar planı"nın onaylanmasının üzerinden ise 29 yıl geçti.

Koruma amaçlı kararların alınması tarihi ilçenin 17 Aralık 1994 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasındaki süreçte önemli rol oynarken, Safranbolu'nun da "korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılmasına katkı sundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, bin 300'ü aşkın tescilli eseriyle 'müze kent' olarak adlandırılan Safranbolu'nun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27 Kasım 1990 yılında "korumanın başkenti" unvanı verilişinin 29. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Gazi Meclis çatısı altında görev yapan milletvekillerini Safranbolu'ya davet eden Ünal, "Safranbolu'da 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar yapılan, 90'lı yılların başıyla birlikte ağır aksak başlayan, 2002 yılıyla birlikte hız kazanan konaklar, han, hamam, cami, şadırvan, çeşme, köprü, su kemerleri ve vakıflara ait tarihi çarşılar ve Arnavut kaldırımlarının restorasyonlarıyla turizm ilçe ekonomisindeki yerini önemli ölçüde hissettirmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 20 kentin içerisinde aslına uygun korumacılığı devam ettiren 3-4 kentten biri olan Safranbolu'muzdaki bu güzellikleri görmeniz ve yaşamanız için herkesi davet ediyoruz. Gazi Meclisimizin çatısı altında siz değerli milletvekillerimize güzel kentimizin güzel insanlarına saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi.