Safranbolu'ya sezonun ilk karı düştü

Karabük'ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu ilçesinde sezonun ilk karı düştü. İlçede tarihi konakların çatıları ise beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da sabah karşı yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimleri ile tarihi çarşı bölgesinde yer alan tarihi konakların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük - Bartın Karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde de etkili olan kar yağışı sonrası ormanlar beyaz örtüyle eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sis ve güneş ile birlikte aralıklarla kar yağışının devam ettiği bölgede beyaz örtüyle kaplanan eşsiz doğa ise havadan dron ile görüntüledi.