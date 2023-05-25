Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesindeki yağışla birlikte yollar göle döndü. Kentte yağış öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluştururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.