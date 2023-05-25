İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Karabük’te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi.

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesindeki yağışla birlikte yollar göle döndü. Kentte yağış öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluştururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.