İhlas Haber Ajansı

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Sağanak sonrası dereler taştı yollar göle döndü

Karabük’ün Eflani ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası dereler taştı, yollar suyla kaplandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası dereler taştı, yollar suyla kaplandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Bostancı Köyü Avdal ve Karagöz mahallelerinde dereler taşarken yollar göle döndü.


Öte yandan Karagöz Mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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