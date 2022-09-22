Sağanak sonrası istinat duvarının bir bölümü çöktü

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrasında istinat duvarının bir kısmı çökerken, polis ve belediye tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1. Sokak'ta yağış sonrası yola çekilen istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Yola düşen taşlar nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Polis ve Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, alanda inceleme yapıldı.