İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış okul bahçesini göle çevirdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ardından Karabük ve ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde aniden başlayan sağanak yağışlar 1 saat etkili oldu. Aşırı yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, Şirinköy İlköğretim Okulunun bahçesini de göle çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.